Главный герой фильма – охотник за золотом Сартана. Он прибывает в маленьких городок, которым правит банда Мантаса, а главой города является человек по фамилии Спенсер. Он регулярно покупает золото у добытчиков, затем нанимает людей и переправляет его в банк, а банда Мантаса всe время грабит дилижанс. Герой Джорджа Хилтона, поняв, что в городе нет честных людей, решает стравить Спенсера и Мантаса, а себе заграбастать золото. В этом ему поможет очаровательная хозяйка отеля по имени Трикси…

