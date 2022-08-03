Стальной кулак Джанго (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно
8.51970, C'è Sartana... vendi la pistola e comprati la bara!
Драма88 мин18+
О фильме
Главный герой фильма – охотник за золотом Сартана. Он прибывает в маленьких городок, которым правит банда Мантаса, а главой города является человек по фамилии Спенсер. Он регулярно покупает золото у добытчиков, затем нанимает людей и переправляет его в банк, а банда Мантаса всe время грабит дилижанс. Герой Джорджа Хилтона, поняв, что в городе нет честных людей, решает стравить Спенсера и Мантаса, а себе заграбастать золото. В этом ему поможет очаровательная хозяйка отеля по имени Трикси…
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДКРежиссёр
Джулиано
Карнимео
- ДХАктёр
Джордж
Хилтон
- ЧСАктёр
Чарльз
Саутвуд
- ЭБАктриса
Эрика
Бланк
- ПЛАктёр
Пьеро
Лулли
- ЛСАктриса
Линда
Сини
- НПАктёр
Нелло
Паццафини
- КГАктёр
Карло
Гадди
- АБАктёр
Альдо
Барберито
- МДАктёр
Марко
Дзуанелли
- ЛРАктёр
Лучано
Росси
- СБПродюсер
Серджо
Борелли
- СБХудожник
Стефано
Булгарелли
- ОММонтажёр
Орнелла
Микели
- СМОператор
Стельвио
Масси
- ФДКомпозитор
Франческо
Де Мази