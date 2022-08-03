Стальной кулак Джанго
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Стальной кулак Джанго

Стальной кулак Джанго (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

8.51970, C'è Sartana... vendi la pistola e comprati la bara!
Драма88 мин18+

О фильме

Главный герой фильма – охотник за золотом Сартана. Он прибывает в маленьких городок, которым правит банда Мантаса, а главой города является человек по фамилии Спенсер. Он регулярно покупает золото у добытчиков, затем нанимает людей и переправляет его в банк, а банда Мантаса всe время грабит дилижанс. Герой Джорджа Хилтона, поняв, что в городе нет честных людей, решает стравить Спенсера и Мантаса, а себе заграбастать золото. В этом ему поможет очаровательная хозяйка отеля по имени Трикси…

Страна
Италия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb