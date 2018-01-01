Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Стальной кулак Джанго»

Режиссёры

Джулиано Карнимео

Giuliano Carnimeo
Режиссёр

Актёры

Джордж Хилтон

George Hilton
АктёрSartana
Чарльз Саутвуд

Charles Southwood
АктёрSabata
Эрика Бланк

Erika Blanc
АктрисаTrixie
Пьеро Лулли

Piero Lulli
АктёрSamuel Spencer
Линда Сини

Linda Sini
АктрисаMaldida
Нелло Паццафини

Nello Pazzafini
АктёрMantas
Карло Гадди

Carlo Gaddi
АктёрBaxter
Альдо Барберито

Aldo Barberito
АктёрAngelo
Марко Дзуанелли

Marco Zuanelli
АктёрDead Eye Golfay
Лучано Росси

Luciano Rossi
АктёрFlint Fossit (в титрах: Lou Kamante)

Продюсеры

Серджо Борелли

Sergio Borelli
Продюсер

Художники

Стефано Булгарелли

Stefano Bulgarelli
Художник

Монтажёры

Орнелла Микели

Ornella Micheli
Монтажёр

Операторы

Стельвио Масси

Stelvio Massi
Оператор

Композиторы

Франческо Де Мази

Francesco De Masi
Композитор