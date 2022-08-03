Средняя школа
Wink
Фильмы
Средняя школа

Средняя школа (фильм, 2012) смотреть онлайн

6.42012, General Education
Комедия81 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Леви Коллинс собирается поступать в местный университет, но он забыл сказать родителям, что не закончил школу. В результате он должен пойти в летнюю школу, прежде чем его родители выяснят это. В школе Леви влюбляется в свою одноклассницу Кэти...

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Средняя школа»