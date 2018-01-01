WinkФильмыСпящая красавицаАктёры и съёмочная группа фильма «Спящая красавица»
Актёры и съёмочная группа фильма «Спящая красавица»
Режиссёры
Актёры
АктрисаPrincess Aurora
Мэри КостаMary Costa
АктёрPrince Phillip
Билл ШирлиBill Shirley
АктрисаMaleficent
Элеонор ОдлиEleanor Audley
АктрисаFlora / Queen Leah
Верна ФелтонVerna Felton
АктрисаMerryweather
Барбара ЛаддиBarbara Luddy
АктрисаFauna
Барбара Джо АлленBarbara Jo Allen
АктёрKing Stefan
Тейлор ХолмсTaylor Holmes
АктёрKing Hubert
Билл ТомпсонBill Thompson
