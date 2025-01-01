Список заветных желаний (фильм, 2025) смотреть онлайн

Ромком «Список заветных желаний» — фильм от режиссера «Французского поцелуя» о том, какими неловкими откровениями может обернуться исполнение мечты. В главной роли — звезда «Пурпурных сердец» София Карсон.



Когда Алекс получает от умершей матери не акции семейного бизнеса, а список подростковых желаний, ей приходится выбирать между привычной жизнью и странным квестом. Игра на фортепиано, благотворительность, поиски биологического отца — каждый пункт становится зеркалом, отражающим ее истинные, а не показные качества. Остроту приключению добавляет присутствие Брэда — адвоката, который не только проверяет выполнение заданий, но и невольно становится участником личной драмы Алекс.



«Список заветных желаний» 2025 года превращает банальную идею «сбычи мечт» в честное и забавное исследование психологической зрелости. Фильм не предлагает готовых ответов, зато задает правильные вопросы: можно ли вернуть потерянное время, стоит ли идеализировать прошлое, и главное — что на самом деле скрывается за нашими заветными желаниями.

