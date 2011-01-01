Список смертников (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Катастрофа, произошедшая в столице Украины, оставила на теле и в душе бывшего солдата британской армии Джея тяжелейшие шрамы. Жестокость и безжалостность становится новым, неожиданным для всех знавших Джея раньше, качеством личности. Он, примерный семьянин и любящий отец, становится наемным убийцей и вместе со своим новым партнером Галлом отправляется на первое задание. Постепенно страх и паранойя, окутавшие его сознание — погружает его в самые глубины тьмы.



Список смертников смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.