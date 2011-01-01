Список смертников (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Kill List
Ужасы91 мин18+
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Сюжет
Катастрофа, произошедшая в столице Украины, оставила на теле и в душе бывшего солдата британской армии Джея тяжелейшие шрамы. Жестокость и безжалостность становится новым, неожиданным для всех знавших Джея раньше, качеством личности. Он, примерный семьянин и любящий отец, становится наемным убийцей и вместе со своим новым партнером Галлом отправляется на первое задание. Постепенно страх и паранойя, окутавшие его сознание — погружает его в самые глубины тьмы.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыУжасы
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.4 IMDb