Спецотдел WP (фильм, 2015) смотреть онлайн
Сюжет
Боевые свиньи – спецподразделение, цель которого – уничтожить нацистов там, где они меньше всего ожидают удара.
Спецотдел WP смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
4.0 КиноПоиск
4.3 IMDb
- РЛРежиссёр
Райан
Литтл
- Актёр
Люк
Госс
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- ЧЛАктёр
Чак
Лиделл
- НСАктёр
Ноа
Сеган
- СЛАктёр
Стивен
Люк
- Актёр
Микки
Рурк
- РКАктёр
Райан
Келли
- ДСАктёр
Джейк
Стормоен
- ККАктёр
К.С.
Клайд
- СЛСценарист
Стивен
Люк
- ЛДПродюсер
Люк
Дэниелс
- ЧАПродюсер
Чад
А. Верди
- СШХудожник
Скотт
Шульте
- КСХудожник
Кэйси
Силл
- КВМонтажёр
Катерина
Валенти
- АХКомпозитор
Алекс
Харламов