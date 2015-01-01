Спецотдел WP
Wink
Фильмы
Спецотдел WP
7.02015, War Pigs
Боевики, Драмы83 мин18+

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Спецотдел WP (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Боевые свиньи – спецподразделение, цель которого – уничтожить нацистов там, где они меньше всего ожидают удара.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Боевики, Драмы

Рейтинг

4.0 КиноПоиск
4.3 IMDb