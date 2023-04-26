7.52017, Falchi
Драма, Криминал94 мин18+
Специальный отряд (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Итальянский криминальный триллер, в котором двум особым агентам из Неаполя предстоит сразиться как с организованной преступностью, так и с собственными демонами. Жесткие, бесстрашные и безжалостные к своим врагам, Пеппе и Франческо не имеют равных среди коллег в итальянской группе особого назначения. Патрулируя улицы Неаполя на мотоцикле, они несут правосудие в самые непокорные уголки родного города, частенько отклоняясь от официальных методов. Они всегда готовы действовать, но расплачиваются за это своей личной жизнью. Когда большая трагедия переворачивает их мир с ног на голову, они решаются пойти на крайние меры в своей борьбе с беззаконием — но это обнажит их слабости, которые Пеппе и Франческо до этого успешно скрывали.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ТДРежиссёр
Тони
Д’Анджело
- Актёр
Фортунато
Серлино
- МРАктёр
Микеле
Риондино
- МСАктриса
Ма
Сяоя
- АААктёр
Аньелло
Арена
- ПДАктёр
Пиппо
Дельбоно
- ССАктриса
Стефания
Сандрелли
- ГААктёр
Гаэтано
Амато
- АКАктриса
Алессандра
Као
- ККАктёр
Карло
Карачиоло
- ЛЧАктёр
Луиджи
Чиокка
- ТДСценарист
Тони
Д’Анджело
- ФЛПродюсер
Фабио
Ломбарделли
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- БВХудожник
Блажей
Васяк