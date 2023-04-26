Специальный отряд (фильм, 2017) смотреть онлайн

Итальянский криминальный триллер, в котором двум особым агентам из Неаполя предстоит сразиться как с организованной преступностью, так и с собственными демонами. Жесткие, бесстрашные и безжалостные к своим врагам, Пеппе и Франческо не имеют равных среди коллег в итальянской группе особого назначения. Патрулируя улицы Неаполя на мотоцикле, они несут правосудие в самые непокорные уголки родного города, частенько отклоняясь от официальных методов. Они всегда готовы действовать, но расплачиваются за это своей личной жизнью. Когда большая трагедия переворачивает их мир с ног на голову, они решаются пойти на крайние меры в своей борьбе с беззаконием — но это обнажит их слабости, которые Пеппе и Франческо до этого успешно скрывали.

