Спасительница
Wink
Фильмы
Спасительница
5.62019, Saint Maud
Ужасы, Драма81 мин18+

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Спасительница (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Религиозная девушка Мод работает сиделкой. Еe новой подопечной становится смертельно больная бывшая танцовщица Аманда, в одиночестве проживающая в большом особняке. Мод выполняет свои обычные обязанности, но после того как Аманда называет еe своей спасительницей, девушка решает, что только она может избавить душу женщины от вечных мук.

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.6 IMDb