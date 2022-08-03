Спасительница (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Религиозная девушка Мод работает сиделкой. Еe новой подопечной становится смертельно больная бывшая танцовщица Аманда, в одиночестве проживающая в большом особняке. Мод выполняет свои обычные обязанности, но после того как Аманда называет еe своей спасительницей, девушка решает, что только она может избавить душу женщины от вечных мук.
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы, Драма
КачествоFull HD, SD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актриса
Морвет
Кларк
- ДЭАктриса
Дженнифер
Эль
- КДАктриса
Килин
Данн
- МХАктёр
Маркус
Хаттон
- КПАктёр
Карл
Прекопп
- ЛФАктриса
Лили
Фрайзер
- ЛНАктриса
Лили
Найт
- НБАктриса
Ноа
Боднер
- ТМАктёр
Такацуна
Мукаи
- СВАктриса
Сона
Вьяс
- Продюсер
Дэниэл
Баттсек
- МБПродюсер
Мэри
Бурк
- ТДПродюсер
Тим
Деннисон
- ИДХудожник
Изобель
Данхилл
- БФОператор
Бен
Фордесман
- АЯКомпозитор
Адам
Янота Бжовски