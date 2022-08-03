Религиозная девушка Мод работает сиделкой. Еe новой подопечной становится смертельно больная бывшая танцовщица Аманда, в одиночестве проживающая в большом особняке. Мод выполняет свои обычные обязанности, но после того как Аманда называет еe своей спасительницей, девушка решает, что только она может избавить душу женщины от вечных мук.

