Актёры и съёмочная группа фильма «Спасительница»
Актёры и съёмочная группа фильма «Спасительница»
Актёры
АктрисаMaud
Морвет КларкMorfydd Clark
АктрисаAmanda
Дженнифер ЭльJennifer Ehle
АктрисаNurse
Килин ДаннCaoilfhionn Dunne
АктёрRichard
Маркус ХаттонMarcus Hutton
АктёрHomeless Pat
Карл ПрекоппCarl Prekopp
АктрисаCarol
Лили ФрайзерLily Frazer
АктрисаJoy
Лили НайтLily Knight
АктрисаHilary
Ноа БоднерNoa Bodner
АктёрHiro
Такацуна МукаиTakatsuna Mukai
АктрисаAgency Worker (в титрах: Sona Vyas Dunne)