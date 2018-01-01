Wink
Фильмы
Спасительница
Актёры и съёмочная группа фильма «Спасительница»

Актёры и съёмочная группа фильма «Спасительница»

Актёры

Морвет Кларк

Морвет Кларк

Morfydd Clark
АктрисаMaud
Дженнифер Эль

Дженнифер Эль

Jennifer Ehle
АктрисаAmanda
Килин Данн

Килин Данн

Caoilfhionn Dunne
АктрисаNurse
Маркус Хаттон

Маркус Хаттон

Marcus Hutton
АктёрRichard
Карл Прекопп

Карл Прекопп

Carl Prekopp
АктёрHomeless Pat
Лили Фрайзер

Лили Фрайзер

Lily Frazer
АктрисаCarol
Лили Найт

Лили Найт

Lily Knight
АктрисаJoy
Ноа Боднер

Ноа Боднер

Noa Bodner
АктрисаHilary
Такацуна Мукаи

Такацуна Мукаи

Takatsuna Mukai
АктёрHiro
Сона Вьяс

Сона Вьяс

Sona Vyas
АктрисаAgency Worker (в титрах: Sona Vyas Dunne)

Продюсеры

Дэниэл Баттсек

Дэниэл Баттсек

Daniel Battsek
Продюсер
Мэри Бурк

Мэри Бурк

Mary Burke
Продюсер
Тим Деннисон

Тим Деннисон

Tim Dennison
Продюсер

Художники

Изобель Данхилл

Изобель Данхилл

Isobel Dunhill
Художник

Операторы

Бен Фордесман

Бен Фордесман

Ben Fordesman
Оператор

Композиторы

Адам Янота Бжовски

Адам Янота Бжовски

Adam Janota Bzowski
Композитор