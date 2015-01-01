Спасение (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Группа террористов похищает бывшего оперативного агента ЦРУ, чтобы использовать его в своих корыстных целях. Не дождавшись помощи от правительства, его сын начинает собственную операцию по спасению отца и возвращению его домой…



Спасение смотреть он�лайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.