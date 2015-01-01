Спасение (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Extraction
Боевики88 мин18+
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Сюжет
Группа террористов похищает бывшего оперативного агента ЦРУ, чтобы использовать его в своих корыстных целях. Не дождавшись помощи от правительства, его сын начинает собственную операцию по спасению отца и возвращению его домой…
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Рейтинг
4.4 КиноПоиск
4.1 IMDb
- ССРежиссёр
Стивен
С. Миллер
- Актёр
Брюс
Уиллис
- КЛАктёр
Келлан
Латс
- ДКАктриса
Джина
Карано
- Актёр
Д.Б.
Суини
- ДМАктёр
Джошуа
Микель
- СКАктёр
Стив
Култер
- ДБАктёр
Ден
Билзерян
- ХЙАктриса
Хезер
Йохансен
- КРАктёр
Кристофер
Роб Бауэн
- МАСценарист
Макс
Адамс
- МАПродюсер
Макс
Адамс
- МБПродюсер
Мартин
Бленкоув
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АФАктриса дубляжа
Алена
Фалалеева
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- БШХудожница
Бонни
Штаух