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Спасение

Спасение (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Extraction
Боевики88 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Группа террористов похищает бывшего оперативного агента ЦРУ, чтобы использовать его в своих корыстных целях. Не дождавшись помощи от правительства, его сын начинает собственную операцию по спасению отца и возвращению его домой…

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Информация

Страна
Канада
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Спасение»

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