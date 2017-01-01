Спарринг (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.12017, Sparring
Драмы90 мин18+
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Сюжет
Стив Лондри много лет посвятил боксу, но большие спортивные достижения прошли мимо него. Тем не менее, кормить семью надо, и Стив нанимается спарринг-партнером к молодому чемпиону, чтобы тот оттачивал на нем свое мастерство. Каково это отбросить амбиции и стать «живой боксерской грушей»?
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Информация
Рейтинг
6.4 IMDb
- СЖРежиссёр
Самуэль
Жуи
- Актёр
Матьё
Кассовиц
- ОМАктриса
Оливия
Мерилахти
- СМАктёр
Сулейман
М’Байе
- ББАктриса
Билли
Блэйн
- ТЛАктёр
Томи
Леконт
- ЛСАктёр
Лье
Салем
- АЛАктёр
Али
Лабиди
- ДСАктёр
Давид
Саракино
- ЙДАктриса
Йоланта
Де Керсмакер
- МБАктёр
Малик
Бине
- ЖГСценарист
Жереми
Гез
- КРСценарист
Клеман
Русье
- СЖСценарист
Самуэль
Жуи
- БНПродюсер
Бруно
Наон
- АКХудожница
Алис
Камбурнак
- РКОператор
Ромен
Карнакад
- ОМКомпозитор
Оливия
Мерилахти