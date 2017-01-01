Спарринг
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Спарринг

Спарринг (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.12017, Sparring
Драмы90 мин18+

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Сюжет

Стив Лондри много лет посвятил боксу, но большие спортивные достижения прошли мимо него. Тем не менее, кормить семью надо, и Стив нанимается спарринг-партнером к молодому чемпиону, чтобы тот оттачивал на нем свое мастерство. Каково это отбросить амбиции и стать «живой боксерской грушей»?

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Спарринг»

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