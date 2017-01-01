Спарринг (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Стив Лондри много лет посвятил боксу, но большие спортивные достижения прошли мимо него. Тем не менее, кормить семью надо, и Стив нанимается спарринг-партнером к молодому чемпиону, чтобы тот оттачивал на нем свое мастерство. Каково это отбросить амбиции и стать «живой боксерской грушей»?



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