Соседи сверху (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.22020, Соседи сверху
Комедия78 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Остроумная испанская комедия с непредсказуемым финалом. Ана и Хулио в браке пятнадцать лет. Они настолько друг другу надоели, что день без ссор считается в их доме семейным праздником. Но больше всего Ану и Хулио раздражают соседи сверху: пожарный Сальва и психологиня Лаура, которые слишком активны по ночам. Пара так старается, что у бедных жителей квартиры этажом ниже вскоре отвалится люстра. Ана и Хулио приглашают шумных соседей в гости, чтобы раз и навсегда прояснить ситуацию. За ужином Сальва и Лаура охотно и подробно рассказывают хозяевам дома о том, что именно заставляет их люстру раскачиваться под потолком. А потом гости делают Ане и Хулио предложение, после которого вечер окончательно перестает быть томным.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- СГРежиссёр
Сеск
Гай
- ХКАктёр
Хавьер
Камара
- ГСАктриса
Грисельда
Сисильяни
- БКАктриса
Белен
Куэста
- АСАктёр
Альберто
Сан Хуан
- ААктёр
Акрам
- ДАктёр
Джали
- СГСценарист
Сеск
Гай
- МЭПродюсер
Марта
Эстебан
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- АГХудожница
Анна
Гуэль
- ЛАМонтажёр
Лиана
Артигаль