Соседи сверху (фильм, 2020) смотреть онлайн

Остроумная испанская комедия с непредсказуемым финалом. Ана и Хулио в браке пятнадцать лет. Они настолько друг другу надоели, что день без ссор считается в их доме семейным праздником. Но больше всего Ану и Хулио раздражают соседи сверху: пожарный Сальва и психологиня Лаура, которые слишком активны по ночам. Пара так старается, что у бедных жителей квартиры этажом ниже вскоре отвалится люстра. Ана и Хулио приглашают шумных соседей в гости, чтобы раз и навсегда прояснить ситуацию. За ужином Сальва и Лаура охотно и подробно рассказывают хозяевам дома о том, что именно заставляет их люстру раскачиваться под потолком. А потом гости делают Ане и Хулио предложение, после которого вечер окончательно перестает быть томным.

