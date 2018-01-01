Wink
Фильмы
Сомния: Обитель кошмаров
Актёры и съёмочная группа фильма «Сомния: Обитель кошмаров»

Режиссёры

Рэйчел Кэйн

Racheal Cain
Режиссёр

Актёры

Уилл Пельтц

Will Peltz
АктёрNoah
Хлоя Ливайн

Chloë Levine
АктрисаGemma
Питер Вак

Peter Vack
АктёрHunter
Драя Мишель

Draya Michele
АктрисаMax
Дэвид Московиц

David Moskowitz
АктёрAgency Lobby Patron

Сценаристы

Рэйчел Кэйн

Racheal Cain
Сценарист

Продюсеры

Майк Хаттон

Mike Hatton
Продюсер
Али Махир Аксу

Ali Mahir Aksu
Продюсер
Андреа Сааведра

Andrea Saavedra
Продюсер
Мария Оллред

Maria Allred
Продюсер

Художники

Клэр Кирк

Claire Kirk
Художница

Монтажёры

Кент Ломм

Kent Lamm
Монтажёр

Композиторы

Майк Форст

Mike Forst
Композитор
Питер Рик

Peter Ricq
Композитор