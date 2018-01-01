Солнце (фильм, 1997) смотреть онлайн

О фильме
Фильм «Солнце» 1997 года — это семейная драма Роже Анена, в основу которой легли воспоминания самого режиссера. В главных ролях снялись Софи Лорен и Филипп Нуаре.
Спустя годы врач Мейер Леви вспоминает свое детство в Алжире во время Второй мировой войны. Его семья жила в еврейском квартале и на себе почувствовала антисемитские законы, принятые режимом Виши. Мать Мейера, сильная и решительная женщина, старалась защитить детей и сохранить дом, несмотря на постоянные угрозы и лишения. Впрочем, эти воспоминания сотканы не только из грустных мыслей, ведь в детстве мальчика были и маленькие, но настоящие радости: запах домашней еды, разговоры соседей, уличные игры.
Картина исследует, как на фоне постоянного страха ребенок учится различать добро и зло. Если вы ищете теплое, душевное кино о том, как семья помогает пережить тяжелые времена, то получите удовольствие, начав смотреть фильм «Солнце».
Рейтинг
- РАРежиссёр
Роже
Анен
- ЖСАктриса
Жозиан
Столеру
- ЭТАктриса
Элиза
Товати
- ААктёр
Амиду
- МЗАктриса
Марианна
Зёгебрехт
- Актриса
Софи
Лорен
- РААктёр
Роже
Анен
- АГАктриса
Аттика
Гуеди
- ФНАктёр
Филипп
Нуаре
- РДАктёр
Роже
Дюма
- МКАктёр
Мишель
Кретон
- РАСценарист
Роже
Анен
- КГПродюсер
Кристин
Гуз-Ренал
- СЛПродюсер
Сами
Лаяни
- ЖБХудожник
Жак
Бюфнуар
- АНХудожница
Аньес
Негре
- ЭдМонтажёр
Элен
де Люс
- ВККомпозитор
Владимир
Косма