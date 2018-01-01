Солнце
Wink
Фильмы
Солнце

Солнце (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, Soleil
Драма18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фильм «Солнце» 1997 года — это семейная драма Роже Анена, в основу которой легли воспоминания самого режиссера. В главных ролях снялись Софи Лорен и Филипп Нуаре.

Спустя годы врач Мейер Леви вспоминает свое детство в Алжире во время Второй мировой войны. Его семья жила в еврейском квартале и на себе почувствовала антисемитские законы, принятые режимом Виши. Мать Мейера, сильная и решительная женщина, старалась защитить детей и сохранить дом, несмотря на постоянные угрозы и лишения. Впрочем, эти воспоминания сотканы не только из грустных мыслей, ведь в детстве мальчика были и маленькие, но настоящие радости: запах домашней еды, разговоры соседей, уличные игры.

Картина исследует, как на фоне постоянного страха ребенок учится различать добро и зло. Если вы ищете теплое, душевное кино о том, как семья помогает пережить тяжелые времена, то получите удовольствие, начав смотреть фильм «Солнце».

Солнце смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Франция, Италия, Германия
Жанр
Драма

Рейтинг