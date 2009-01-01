Сокровище (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

В Гарлеме неграмотной девушке-подростку, страдающей избыточным весом и, ко всему прочему, беременной вторым ребенком, предлагают вступить в альтернативную школу в надежде, что ее жизнь кардинально изменится…





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