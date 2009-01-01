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Сокровище

Сокровище (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Precious
Драмы105 мин18+

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Сюжет

В Гарлеме неграмотной девушке-подростку, страдающей избыточным весом и, ко всему прочему, беременной вторым ребенком, предлагают вступить в альтернативную школу в надежде, что ее жизнь кардинально изменится…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сокровище»

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