Сокровище (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Precious
Драмы105 мин18+
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Сюжет
В Гарлеме неграмотной девушке-подростку, страдающей избыточным весом и, ко всему прочему, беременной вторым ребенком, предлагают вступить в альтернативную школу в надежде, что ее жизнь кардинально изменится…
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Ли
Дэниелс
- ГСАктриса
Габури
Сидибе
- МАктриса
Моник
- Актриса
Пола
Пэттон
- МКАктриса
Мэрайя
Кэри
- ШШАктриса
Шерри
Шеперд
- Актёр
Ленни
Кравиц
- СААктриса
Стефани
Андухар
- ЧЛАктриса
Чина
Лэйн
- АРАктриса
Амина
Робинсон
- ЗРАктриса
Зоша
Рокемор
- ДФСценарист
Джеффри
Флетчер
- ССценарист
Сапфир
- Продюсер
Ли
Дэниелс
- ССПродюсер
Сара
Сигель-Магнесс
- ЛКПродюсер
Лиза
Кортес
- МДХудожница
Марина
Драгичи
- ДКМонтажёр
Джо
Клотц
- ЭДОператор
Эндрю
Данн