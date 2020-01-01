Сокровище Пиратской бухты (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Пытаясь найти сокровища, пираты случайно оказываются в современном мире. Здесь их конкурентами на пути к богатству становятся подростки, способные быстро добраться до золота с помощью новейших гаджетов.



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