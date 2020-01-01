8.32020, Timecrafters: The Treasure of Pirate's Cove
Фэнтези, Семейные89 мин16+
Этот фильм пока недоступен
Сокровище Пиратской бухты (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Пытаясь найти сокровища, пираты случайно оказываются в современном мире. Здесь их конкурентами на пути к богатству становятся подростки, способные быстро добраться до золота с помощью новейших гаджетов.
Сокровище Пиратской бухты смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыСемейные, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
5.1 IMDb
- РСРежиссёр
Рик
Спалла
- ДРАктриса
Дениз
Ричардс
- Актёр
Малкольм
Макдауэлл
- ЭБАктёр
Эрик
Бальфур
- Актёр
Патрик
Малдун
- ЛТАктёр
Лью
Темпл
- КСАктёр
Кэйси
Симпсон
- ТКАктёр
Тайлер
Кук
- ЛФАктриса
Лэни
Фичера
- ЛДАктёр
Лукас
Джэй
- ДБСценарист
Джеффри
Бутчер
- КАПродюсер
Крэйг
Альбрехт
- РСПродюсер
Рик
Спалла
- ДБПродюсер
Джеффри
Бутчер
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- АМАктёр дубляжа
Артем
Маликов
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- СЛХудожник
Стив
Лачсингер
- ЧКХудожник
Чад
Куик
- ДМОператор
Джастин
Макэлис
- АЛКомпозитор
Азар
Лоуренс
- ЧПКомпозитор
Чарлтон
Петтус
- ДПКомпозитор
Даг
Петти