Сокамерники (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Cellmates
Драмы, Комедии85 мин18+
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Сюжет
Лерой Лоу, страшный расист и активист техасского Ку-клукс-клана, приговорен к трем годам каторжных работ на тюремной ферме. Уорден Мервилл, решительно настроенный на перевоспитание Лероя, выбирает ему в сокамерники Эмилио, латиноамериканского рабочего, попавшего в тюрьму за борьбу за права трудящихся.
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Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДБРежиссёр
Джесси
Баже
- ТСАктёр
Том
Сайзмор
- СКАктёр
Стейси
Кич
- КПАктёр
Кевин
П. Фарли
- Актёр
Эктор
Хименес
- ОСАктриса
Ольга
Сегура
- БРАктёр
Боб
Рикард
- РУАктёр
Рок
Уильямс
- ТГАктёр
Том
Гулагер
- КСАктёр
Кай
Стардивант
- ЛРАктёр
Лейтон
Р. Шилдс
- ДБСценарист
Джесси
Баже
- СМСценарист
Стефания
Москат
- ДБПродюсер
Джесси
Баже
- ХДПродюсер
Хосе
Даниэль Борт
- РРПродюсер
Райан
Р. Джонсон
- СМХудожница
Стефания
Москат
- ДБМонтажёр
Джесси
Баже
- ДЛКомпозитор
Джим
Лэнг