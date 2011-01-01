Сокамерники
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Сокамерники

Сокамерники (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Cellmates
Драмы, Комедии85 мин18+

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Сюжет

Лерой Лоу, страшный расист и активист техасского Ку-клукс-клана, приговорен к трем годам каторжных работ на тюремной ферме. Уорден Мервилл, решительно настроенный на перевоспитание Лероя, выбирает ему в сокамерники Эмилио, латиноамериканского рабочего, попавшего в тюрьму за борьбу за права трудящихся.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сокамерники»

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