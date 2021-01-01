Событие (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Драма о девушке, которая решилась на подпольный аборт, по роману Анни Эрно, получившему Нобелевскую премию по литературе. Фильм-обладатель «Золотого льва» и еще трех призов Венецианского кинофестиваля. Анне 23 года. Она живет в провинциальном Ангулеме, учится на филологическом и мечтает о писательской карьере в Париже. Успехи в учебе приближают ее мечту – ей открылась возможность перевестись в Сорбонну. Как вдруг на пути самореализации возникает серьезное препятствие – Анна обнаруживает, что беременна. Она не готова отказаться от мечты и решает прервать беременность. Но на дворе 1963 год, аборты во Франции запрещены и врачи отказываются ей помочь.



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