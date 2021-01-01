Событие (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Драма о девушке, которая решилась на подпольный аборт, по роману Анни Эрно, получившему Нобелевскую премию по литературе. Фильм-обладатель «Золотого льва» и еще трех призов Венецианского кинофестиваля. Анне 23 года. Она живет в провинциальном Ангулеме, учится на филологическом и мечтает о писательской карьере в Париже. Успехи в учебе приближают ее мечту – ей открылась возможность перевестись в Сорбонну. Как вдруг на пути самореализации возникает серьезное препятствие – Анна обнаруживает, что беременна. Она не готова отказаться от мечты и решает прервать беременность. Но на дворе 1963 год, аборты во Франции запрещены и врачи отказываются ей помочь.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ОДРежиссёр
Одри
Диван
- АВАктриса
Анамария
Вартоломеи
- КМАктёр
Кейси
Моттет Кляйн
- СБАктриса
Сандрин
Боннер
- ФРАктёр
Фабрицио
Ронджоне
- АМАктриса
Анна
Муглалис
- ЛБАктриса
Луана
Байрами
- ЛОАктриса
Луиз
Орри-Дикеро
- Актриса
Луиз
Шевильот
- ПМАктёр
Пио
Мармай
- ЛОАктриса
Леонор
Оберсон
- АБСценарист
Анн
Берест
- ОДСценарист
Одри
Диван
- ЭВПродюсер
Эдуард
Вейл
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ОГХудожник
Омид
Гараханян
- ИПХудожница
Изабель
Паннетье
- ДММонтажёр
Джералдин
Манжено
- ЕГКомпозитор
Евгений
Гальперин