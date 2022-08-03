Соблазн (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Женщина-психотерапевт встречает актрису — и история той оказывается настолько захватывающей, что она забывает о собственной. «Соблазн» 2019 — фильм о том, как своя жизнь может незаметно сменится чужой.
Сибил — писательница и по совместительству психотерапевт. Она отчаянно ищет вдохновения для новой книги и хочет приступить к работе как можно скорее. Для этого Сибил потихоньку «сливает» своих пациентов, ведь на книгу ей потребуется много свободного времени. Однако внезапно сеанса с ней начинает просить Марго — молодая актриса, которая не понимает, что ей делать со своим мужчиной и беременностью. Сибил, не найдя источника вдохновения лучше, начинает погружаться в жизнь Марго, не замечая, как теряет интерес к собственной…
Получится ли у психотерапевта отделить свою историю от чужой? Смотреть фильм «Соблазн» (2019) приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink.
- ЖТРежиссёр
Жюстин
Трие
- Актриса
Виржини
Эфира
- Актриса
Адель
Экзаркопулос
- Актёр
Гаспар
Ульель
- СХАктриса
Сандра
Хюллер
- Актриса
Лор
Калами
- Актёр
Нильс
Шнайдер
- ПААктёр
Поль
Ами
- АХАктёр
Артур
Харари
- АХСценарист
Артур
Харари
- ДХСценарист
Дэвид
Х. Пикеринг
- ЖТСценарист
Жюстин
Трие
- СХПродюсер
Серж
Хаят
- ФМПродюсер
Филипп
Мартен
- ВМХудожница
Вирджиния
Монтель