Соблазн (фильм, 2019) смотреть онлайн

Женщина-психотерапевт встречает актрису — и история той оказывается настолько захватывающей, что она забывает о собственной. «Соблазн» 2019 — фильм о том, как своя жизнь может незаметно сменится чужой.



Сибил — писательница и по совместительству психотерапевт. Она отчаянно ищет вдохновения для новой книги и хочет приступить к работе как можно скорее. Для этого Сибил потихоньку «сливает» своих пациентов, ведь на книгу ей потребуется много свободного времени. Однако внезапно сеанса с ней начинает просить Марго — молодая актриса, которая не понимает, что ей делать со своим мужчиной и беременностью. Сибил, не найдя источника вдохновения лучше, начинает погружаться в жизнь Марго, не замечая, как теряет интерес к собственной…



Получится ли у психотерапевта отделить свою историю от чужой? Смотреть фильм «Соблазн» (2019) приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink.

