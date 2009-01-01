Собачий год (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.62009, A Dog Year
Драма, Комедия75 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Джон Кац быстро позабыл о своей меланхолии и кризисе среднего возраста, когда в его жизни появился пeс породы бордер-колли.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джордж
ЛаВу
- Актёр
Джефф
Бриджес
- ЛЭАктриса
Лорен
Эмброуз
- ЛСАктриса
Лоис
Смит
- Актёр
Донал
Глисон
- УУАктриса
Уэлкер
Уайт
- ЭМАктриса
Элизабет
Марвел
- ПСАктриса
Памела
Стюарт
- ДОАктриса
Дирдри
О’Коннелл
- КААктриса
Карен
Аллен
- ЛТАктёр
Лео
Тромбетта
- ДЛСценарист
Джордж
ЛаВу
- ФДПродюсер
Фрэнк
Дульгер
- БТПродюсер
Бонни
Тиммерман
- ЛМХудожница
Ли
Малеки
- МТМонтажёр
Майкл
Тейлор
- ЛТМонтажёр
Лео
Тромбетта
- ФЭОператор
Фредерик
Элмс
- ДВКомпозитор
Джозеф
Витарелли