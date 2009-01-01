Собачий год
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Собачий год

Собачий год (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.62009, A Dog Year
Драма, Комедия75 мин18+
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О фильме

Джон Кац быстро позабыл о своей меланхолии и кризисе среднего возраста, когда в его жизни появился пeс породы бордер-колли.
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Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Собачий год»