Собачий год (фильм, 2009) смотреть онлайн

Джон Кац быстро позабыл о своей меланхолии и кризисе среднего возраста, когда в его жизни появился пeс породы бордер-колли.

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