WinkФильмыСобачий годАктёры и съёмочная группа фильма «Собачий год»
Актёры и съёмочная группа фильма «Собачий год»
Режиссёры
Актёры
АктёрJon Katz
Джефф БриджесJeff Bridges
АктрисаEmma
Лорен ЭмброузLauren Ambrose
АктрисаLois Blair
Лоис СмитLois Smith
АктёрAnthony Armstrong
Донал ГлисонDomhnall Gleeson
АктрисаBrenda King
Уэлкер УайтWelker White
АктрисаMargo
Элизабет МарвелElizabeth Marvel
АктрисаPatti (в титрах: Pamela Holden Stewart)
Памела СтюартPamela Stewart
АктрисаDonna Brady
Дирдри О’КоннеллDeirdre O'Connell
АктрисаPaula
Карен АлленKaren Allen
АктёрRichard