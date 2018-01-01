Wink
Фильмы
Собачий год
Актёры и съёмочная группа фильма «Собачий год»

Режиссёры

Джордж ЛаВу

George LaVoo
Режиссёр

Актёры

Джефф Бриджес

Jeff Bridges
АктёрJon Katz
Лорен Эмброуз

Lauren Ambrose
АктрисаEmma
Лоис Смит

Lois Smith
АктрисаLois Blair
Донал Глисон

Domhnall Gleeson
АктёрAnthony Armstrong
Уэлкер Уайт

Welker White
АктрисаBrenda King
Элизабет Марвел

Elizabeth Marvel
АктрисаMargo
Памела Стюарт

Pamela Stewart
АктрисаPatti (в титрах: Pamela Holden Stewart)
Дирдри О’Коннелл

Deirdre O'Connell
АктрисаDonna Brady
Карен Аллен

Karen Allen
АктрисаPaula
Лео Тромбетта

Leo Trombetta
АктёрRichard

Сценаристы

Джордж ЛаВу

George LaVoo
Сценарист

Продюсеры

Фрэнк Дульгер

Frank Doelger
Продюсер
Бонни Тиммерман

Bonnie Timmermann
Продюсер

Художники

Ли Малеки

Lee Malecki
Художница

Монтажёры

Майкл Тейлор

Michael Taylor
Монтажёр
Лео Тромбетта

Leo Trombetta
Монтажёр

Операторы

Фредерик Элмс

Frederick Elmes
Оператор

Композиторы

Джозеф Витарелли

Joseph Vitarelli
Композитор