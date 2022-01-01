7.12022, Dreaming Walls
Документальные76 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сны отеля «Челси» (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Отель «Челси» — сердце андеграундного Нью-Йорка. По списку его постояльцев и гостей можно писать историю американской культуры 60-х и 70-х. Но все это в прошлом — девелоперы собираются превратить потрепанную легенду в очередной бутик-отель на Манхэттене. Последние обитатели «Челси» — представители старой нью-йоркской богемы, эксцентричные пенсионеры творческих профессий. В коридорах здания уже стоят леса и снуют рабочие, но они отказываются верить в то, что скоро эти стены станут чем-то другим.
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Информация
СтранаБельгия, Франция, Нидерланды, Швеция, США
КачествоFull HD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb