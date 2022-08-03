Снега Килиманджаро (фильм, 1952) смотреть онлайн бесплатно

Созерцая великую Африканскую вершину, писатель Гарри Смит окружен своими воспоминаниями о прожитой жизни, ведь он понимает, что он ранен в ногу и его рана смертельна. Гангрена. Перед глазами героя проходят образы прошлых лет, возвращая его то к воспоминаниям о войне, то в знойную Испанию, где он встретил свою истинную любовь Синтию Грин. После ее трагической гибели он потерял интерес к жизни. В поисках сюжетов для своих книг, он путешествует по миру в сопровождении своей жены Элен. И вот он пришел к подножию Килиманджаро.

