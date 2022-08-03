Снега Килиманджаро (фильм, 1952) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Созерцая великую Африканскую вершину, писатель Гарри Смит окружен своими воспоминаниями о прожитой жизни, ведь он понимает, что он ранен в ногу и его рана смертельна. Гангрена. Перед глазами героя проходят образы прошлых лет, возвращая его то к воспоминаниям о войне, то в знойную Испанию, где он встретил свою истинную любовь Синтию Грин. После ее трагической гибели он потерял интерес к жизни. В поисках сюжетов для своих книг, он путешествует по миру в сопровождении своей жены Элен. И вот он пришел к подножию Килиманджаро.
СтранаСША
ЖанрВоенный, Приключения, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ГКРежиссёр
Генри
Кинг
- РУРежиссёр
Рой
Уорд Бейкер
- ГПАктёр
Грегори
Пек
- СХАктриса
Сьюзен
Хейуорд
- Актриса
Ава
Гарднер
- ХКАктриса
Хильдегард
Кнеф
- ЛГАктёр
Лео
Г. Кэррол
- ТТАктёр
Торин
Тэтчер
- АНАктриса
Ава
Норринг
- ХСАктриса
Хелен
Стэнли
- МДАктёр
Марсель
Далио
- ВГАктёр
Висенте
Гомес
- КРСценарист
Кэйси
Робинсон
- ЭХСценарист
Эрнест
Хемингуэй
- ДФПродюсер
Дэррил
Ф. Занук
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Консовский
- СХАктриса дубляжа
Серафима
Холина
- ИКАктриса дубляжа
Ирина
Карташёва
- СЗАктриса дубляжа
Софья
Зайкова
- Актёр дубляжа
Владимир
Кенигсон
- ДДХудожник
Джон
ДеКуир
- ЛРХудожник
Лайл
Р. Уилер
- БММонтажёр
Барбара
МакЛин
- ЛШОператор
Леон
Шэмрой
- БХКомпозитор
Бернард
Херрман