Wink
Рой Уорд Бейкер
Рой Уорд Бейкер

Рой Уорд Бейкер

Roy Ward Baker

Карьера
Режиссёр
Дата рождения
19 декабря 1916 г. (93 года)
Дата смерти
5 октября 2010 г.

Фильмография

Режиссёр