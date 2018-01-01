Wink
Фильмы
Снайпер
Актёры и съёмочная группа фильма «Снайпер»

Режиссёры

Луис Льоса

Luis Llosa
Режиссёр

Актёры

Гэри Суонсон

Gary Swanson
АктёрNSC Officer in Washington
Билли Зейн

Billy Zane
АктёрRichard Miller
Дж.Т. Уолш

J.T. Walsh
АктёрChester Van Damme
Том Беренджер

Tom Berenger
АктёрMGySgt. Thomas Beckett
Фредерик Миральотта

Frederick Miragliotta
АктёрGen. Miguel Alavarez
Рейнальдо Аренас

Reynaldo Arenas
АктёрCacique
Ванесса Стил

Vanessa Steele
АктрисаMrs. Alvarez
Хэнк Гаррет

Hank Garrett
АктёрAdmiral in Washington
Аден Янг

Aden Young
АктёрCpl. Doug Papich
Кен Рэдли

Kenneth Radley
АктёрEl Cirujano

Сценаристы

Майкл Фрост Бекнер

Michael Frost Beckner
Сценарист
Крэш Лейланд

Crash Leyland
Сценарист

Продюсеры

Уэйлон Грин

Walon Green
Продюсер
Грегори А. Гэйл

Gregory A. Gale
Продюсер
Грант Хилл

Grant Hill
Продюсер

Художники

Николас Маккаллум

Nicholas McCallum
Художник
Херберт Пинтер

Herbert Pinter
Художник
Лиэнн Корниш

Leanne Cornish
Художница

Монтажёры

М. Скотт Смит

M. Scott Smith
Монтажёр

Композиторы

Гэри Чан

Gary Chang
Композитор