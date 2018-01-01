Снайпер (фильм, 1992) смотреть онлайн
1992, Sniper
Боевик, Триллер16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Старший комендор-сержант Томас Бекетт — один из лучших снайперов, который постоянно работает в джунглях Панамы. После успешного выполнения очередного задания во время эвакуации от пули вражеского стрелка погибает наводчик Беккета. Вскоре Томасу поручают убрать панамского лидера повстанцев, который метит в президенты и тесно связан с главой крупного наркокартеля. В качестве наводчика к нему прикрепляют не имеющего боевого опыта молодого карьериста и мастера по спортивной стрельбе Ричарда Миллера из Агентства Национальной безопасности.
Снайпер смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ЛЛРежиссёр
Луис
Льоса
- ГСАктёр
Гэри
Суонсон
- Актёр
Билли
Зейн
- ДУАктёр
Дж.Т.
Уолш
- Актёр
Том
Беренджер
- ФМАктёр
Фредерик
Миральотта
- РААктёр
Рейнальдо
Аренас
- ВСАктриса
Ванесса
Стил
- ХГАктёр
Хэнк
Гаррет
- АЯАктёр
Аден
Янг
- КРАктёр
Кен
Рэдли
- МФСценарист
Майкл
Фрост Бекнер
- КЛСценарист
Крэш
Лейланд
- Продюсер
Уэйлон
Грин
- ГАПродюсер
Грегори
А. Гэйл
- ГХПродюсер
Грант
Хилл
- НМХудожник
Николас
Маккаллум
- ХПХудожник
Херберт
Пинтер
- ЛКХудожница
Лиэнн
Корниш
- МСМонтажёр
М.
Скотт Смит
- ГЧКомпозитор
Гэри
Чан