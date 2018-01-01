Снайпер (фильм, 1992) смотреть онлайн

Снайпер
1992, Sniper
Боевик, Триллер16+

О фильме

Старший комендор-сержант Томас Бекетт — один из лучших снайперов, который постоянно работает в джунглях Панамы. После успешного выполнения очередного задания во время эвакуации от пули вражеского стрелка погибает наводчик Беккета. Вскоре Томасу поручают убрать панамского лидера повстанцев, который метит в президенты и тесно связан с главой крупного наркокартеля. В качестве наводчика к нему прикрепляют не имеющего боевого опыта молодого карьериста и мастера по спортивной стрельбе Ричарда Миллера из Агентства Национальной безопасности.

Страна
США, Перу
Жанр
Боевик, Триллер

