Смертельное дельце (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Триллер о девушке, которая не доверяет своему отчиму, с харизматичным Робертом Дави из «Крепкого орешка» и «Шоугелз» в одной из главных ролей. Три года назад у Мэдисон умер отец. Все это время ее мать Джеки горевала, а теперь пытается начать жизнь заново с обаятельным пластическим хирургом по имени Кевин. Мэдисон чувствует неладное в том, как стремительно развиваются мамины отношения с бойфрендом. Тем не менее, Кевин переезжает к ним в дом, а Джеки будто не замечает многочисленных странностей в его поведении. Удастся ли Мэдисон раскрыть матери глаза на происходящее и защитить семью, смотрите в фильме «Смертельное дельце» в видеосервисе Wink.



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