Смерть телемаркетера
Wink
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Смерть телемаркетера
7.02020, Death of a Telemarketer
Триллер, Драма84 мин18+

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Смерть телемаркетера (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Продавец телемагазина Кейси соревнуется в продажах с новичком Барри и должен совершить крупную продажу к полуночи, иначе он потеряет самые большие комиссионные в своей жизни. В отчаянии Кейси принимается обзванивать клиентов из запрещeнного списка. Один из них берет Кейси в заложники и теперь герою придется поторговаться за свою жизнь.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.8 IMDb