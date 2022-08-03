7.02020, Death of a Telemarketer
Триллер, Драма84 мин18+
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Смерть телемаркетера (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Продавец телемагазина Кейси соревнуется в продажах с новичком Барри и должен совершить крупную продажу к полуночи, иначе он потеряет самые большие комиссионные в своей жизни. В отчаянии Кейси принимается обзванивать клиентов из запрещeнного списка. Один из них берет Кейси в заложники и теперь герою придется поторговаться за свою жизнь.
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ХРРежиссёр
Халед
Риджвей
- ЛМАктёр
Ламорн
Моррис
- Актёр
Джеки
Эрл Хейли
- ХДАктёр
Хейли
Джоэл Осмент
- АВАктриса
Алиша
Вейнрайт
- ВМАктёр
Вуди
МакКлейн
- ММАктёр
Мэтт
МакГорри
- ДОАктёр
Джил
Озери
- ДСАктёр
Дэвид
Со
- СДАктриса
Старлетта
Дюпуа
- ХРСценарист
Халед
Риджвей
- МГПродюсер
Миган
Гуд
- ДТПродюсер
Датари
Тернер
- ДДПродюсер
Джеймс
Дж. Йи
- ВКМонтажёр
Вилтон
Круз
- ТЧКомпозитор
Тимо
Чэнь