Продавец телемагазина Кейси соревнуется в продажах с новичком Барри и должен совершить крупную продажу к полуночи, иначе он потеряет самые большие комиссионные в своей жизни. В отчаянии Кейси принимается обзванивать клиентов из запрещeнного списка. Один из них берет Кейси в заложники и теперь герою придется поторговаться за свою жизнь.

