Случайный роман
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Случайный роман

Случайный роман (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.32010, De vrais mensonges
Мелодрама, Комедия99 мин18+

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О фильме

Владелица салона красоты Эмили получает анонимное любовное письмо, и решает переадресовать его своей матери Мэдди, страдающей от депрессии. Эмили продолжает отправлять Мэдди новые послания и даже решает устроить ей встречу с анонимом. Она просит подчиненного выступить в роли автора писем.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb