Случайный роман (фильм, 2010) смотреть онлайн

Владелица салона красоты Эмили получает анонимное любовное письмо, и решает переадресовать его своей матери Мэдди, страдающей от депрессии. Эмили продолжает отправлять Мэдди новые послания и даже решает устроить ей встречу с анонимом. Она просит подчиненного выступить в роли автора писем.

