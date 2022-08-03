Случайный роман (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.32010, De vrais mensonges
Мелодрама, Комедия99 мин18+
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О фильме
Владелица салона красоты Эмили получает анонимное любовное письмо, и решает переадресовать его своей матери Мэдди, страдающей от депрессии. Эмили продолжает отправлять Мэдди новые послания и даже решает устроить ей встречу с анонимом. Она просит подчиненного выступить в роли автора писем.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ПСРежиссёр
Пьер
Сальвадори
- Актриса
Одри
Тоту
- НБАктриса
Натали
Бай
- Актёр
Сами
Буажила
- СЛАктриса
Стефани
Лагард
- ЖШАктриса
Жюдит
Шемла
- СБАктриса
Сесиль
Болан
- ДБАктёр
Дидье
Брайс
- ДДАктёр
Даниэль
Дюваль
- ЯИАктриса
Ян
Илинь
- ЛКАктриса
Лан
Ки
- ПССценарист
Пьер
Сальвадори
- БГСценарист
Бенуа
Граффин
- ФМПродюсер
Филипп
Мартен
- ВМХудожница
Вирджиния
Монтель
- ФЭКомпозитор
Филипп
Эдель