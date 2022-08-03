Случай с бегемотом (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

Герои фильма Бегемотик и Пингвинeнок, восхищенные выступлением цирковых артистов, решили тоже попробовать себя на сцене. Но вместо славы и аплодисментов их ожидал провал, возмущенные зрители покинули зал. Однако вскоре друзья нашли своe дело в жизни.

