Случай с бегемотом (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно
8.81988, Случай с бегемотом
Мультфильм, Для самых маленьких9 мин6+
О фильме
Герои фильма Бегемотик и Пингвинeнок, восхищенные выступлением цирковых артистов, решили тоже попробовать себя на сцене. Но вместо славы и аплодисментов их ожидал провал, возмущенные зрители покинули зал. Однако вскоре друзья нашли своe дело в жизни.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоFull HD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
5.6 КиноПоиск