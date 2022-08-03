Случай с бегемотом
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Случай с бегемотом

Случай с бегемотом (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

8.81988, Случай с бегемотом
Мультфильм, Для самых маленьких9 мин6+

О фильме

Герои фильма Бегемотик и Пингвинeнок, восхищенные выступлением цирковых артистов, решили тоже попробовать себя на сцене. Но вместо славы и аплодисментов их ожидал провал, возмущенные зрители покинули зал. Однако вскоре друзья нашли своe дело в жизни.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

5.6 КиноПоиск