Случай с бегемотом
Актёры и съёмочная группа фильма «Случай с бегемотом»

Режиссёры

Людмила Кошкина

Режиссёр

Сценаристы

Галина Лебедева

Сценарист

Продюсеры

Любовь Бутырина

Продюсер

Монтажёры

Изабелла Герасимова

Монтажёр

Операторы

Кабул Расулов

Оператор

Композиторы

Николай Соколов

Композитор