Слоненок заболел
Актёры и съёмочная группа фильма «Слоненок заболел»

Режиссёры

Иван Уфимцев

Режиссёр

Актёры

Ролан Быков

АктёрКот
Сергей Колтаков

АктёрСлонёнок / Верблюжонок
Леонид Ярмольник

АктёрВрач

Сценаристы

Давид Самойлов

Сценарист

Продюсеры

Григорий Хмара

Продюсер

Монтажёры

Галина Филатова

Монтажёр

Композиторы

Геннадий Гладков

Композитор