Слишком свободный человек (фильм, 2016) смотреть онлайн

Жизнь и судьба Бориса Немцова - это история России последних 25 лет. Эта история начинается в 90-х, когда на Немцова смотрели как на будущего президента страны, и заканчивается в феврале 2015 года, когда он был убит на Москворецком мосту напротив московского Кремля как представитель уличной оппозиции.

