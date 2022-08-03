Слишком свободный человек
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Слишком свободный человек

Слишком свободный человек (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Слишком свободный человек
Документальный125 мин18+

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О фильме

Жизнь и судьба Бориса Немцова - это история России последних 25 лет. Эта история начинается в 90-х, когда на Немцова смотрели как на будущего президента страны, и заканчивается в феврале 2015 года, когда он был убит на Москворецком мосту напротив московского Кремля как представитель уличной оппозиции.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb