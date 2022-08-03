Слишком свободный человек (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Слишком свободный человек
Документальный125 мин18+
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О фильме
Жизнь и судьба Бориса Немцова - это история России последних 25 лет. Эта история начинается в 90-х, когда на Немцова смотрели как на будущего президента страны, и заканчивается в феврале 2015 года, когда он был убит на Москворецком мосту напротив московского Кремля как представитель уличной оппозиции.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время125 мин / 02:05
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ВКРежиссёр
Вера
Кричевская
- АКАктёр
Альфред
Кох
- Актёр
Михаил
Прохоров
- Актёр
Валентин
Юмашев
- ГЯАктёр
Григорий
Явлинский
- СЯАктёр
Сергей
Ястржембский
- ИЯАктёр
Илья
Яшин
- БНАктёр
Борис
Немцов
- МФСценарист
Михаил
Фишман
- ВКСценарист
Вера
Кричевская
- ЕГПродюсер
Евгений
Гиндилис
- ВКПродюсер
Вера
Кричевская
- МФПродюсер
Михаил
Фишман
- Композитор
Андрей
Макаревич (18+, иноагент)