Биография

Валентин Юмашев — политик и журналист. Родился в Перми 15 декабря 1957 года. В детстве жизнь Валентина сопровождали постоянные переезды, в результате чего он раз за разом менял школы. Будущий политический деятель поступил в МГУ на факультет журналистики, но окончить университет так и не смог. Юмашев стал развивать себя в сфере журналистики, работая в таких изданиях, как «Комсомольская правда», «Известия» и «Огонек». В 1988 году Валентин стал членом партии КПСС и был приближен к Борису Ельцину, а позже — к Владимиру Путину и Анатолию Чубайсу. В 1988 году Валентин Юмашев стал соавтором сценария к короткометражному фильму «Хау ду ю ду». Позднее журналист играл самого себя в документальных проектах «Слишком свободный человек», «Это Эдик» и «Девяностые».