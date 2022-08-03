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Слепой горизонт

Слепой горизонт (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, Blind Horizon
Триллер, Детектив95 мин18+

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О фильме

В больнице маленького техасского городка приходит в сознание мужчина с огнестрельным ранением в голову. Незнакомец не знает, как его зовут и что он делает в этой глуши, но он уверен в одном: скоро в городе произойдет покушение на президента США.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Слепой горизонт»