Слепой горизонт (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, Blind Horizon
Триллер, Детектив95 мин18+
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О фильме
В больнице маленького техасского городка приходит в сознание мужчина с огнестрельным ранением в голову. Незнакомец не знает, как его зовут и что он делает в этой глуши, но он уверен в одном: скоро в городе произойдет покушение на президента США.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- МХРежиссёр
Майкл
Хауссман
- Актёр
Вэл
Килмер
- НКАктриса
Нив
Кэмпбелл
- Актёр
Сэм
Шепард
- НУАктёр
Ноубл
Уиллингэм
- ЭСАктриса
Эми
Смарт
- Актёр
Гил
Беллоуз
- ДЭАктёр
Джанкарло
Эспозито
- ЧОАктёр
Чарльз
Ортиз
- ЛФАктёр
Лео
Фицпатрик
- ТКАктёр
Трайан
Куэвас
- СТСценарист
Стив
Томлин
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- ДФПродюсер
Джордж
Фурла
- ХДПродюсер
Хайди
Джо Маркел
- Продюсер
Такер
Тули
- МАХудожник
Марк
Алан Дюран
- РБХудожник
Роджер
Бертон
- ПТХудожник
Питер
Тости Стефенсон
- КЗМонтажёр
Куинси
З. Гандерсон
- АЯМонтажёр
Ален
Якубович
- ДЯМонтажёр
Дэвид
Якубович
- ТЭКомпозитор
Тобиас
Энхус
- МККомпозитор
Марк
Килиан
- КМКомпозитор
Кристофер
Манн
- АШКомпозитор
Адам
Шифф