Сказка
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Сказка

Сказка (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно

7.81990, Сказка
Мультфильм, Для самых маленьких8 мин6+

О фильме

Советский мультфильм «Сказка», снятый Натаном Лернером по одноименному произведению Даниила Хармса, — ироничная и абсурдная история, которая отражает неповторимый стиль писателя.

Мальчик Ваня и девочка Лена пытаются сочинить сказку. Сначала это история о короле и королеве, которые из-за недопонимания устроили потасовку. Затем — история о неловком разбойнике, пытающемся сбежать от городской стражи. Далее — история кузнеца, кующего подкову. Наконец, Ваня решает сочинить сказку о самом себе.

Лернер бережно переносит хармсовскую интонацию на экран, создавая гротескное произведение — живую иллюстрацию к нелепым и забавным рассказам писателя. Смотреть мультфильм «Сказка» стоит ценителям советской мультипликации и поклонникам творчества Хармса.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
8 мин / 00:08

Рейтинг

5.5 КиноПоиск