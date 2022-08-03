Советский мультфильм «Сказка», снятый Натаном Лернером по одноименному произведению Даниила Хармса, — ироничная и абсурдная история, которая отражает неповторимый стиль писателя.



Мальчик Ваня и девочка Лена пытаются сочинить сказку. Сначала это история о короле и королеве, которые из-за недопонимания устроили потасовку. Затем — история о неловком разбойнике, пытающемся сбежать от городской стражи. Далее — история кузнеца, кующего подкову. Наконец, Ваня решает сочинить сказку о самом себе.



Лернер бережно переносит хармсовскую интонацию на экран, создавая гротескное произведение — живую иллюстрацию к нелепым и забавным рассказам писателя. Смотреть мультфильм «Сказка» стоит ценителям советской мультипликации и поклонникам творчества Хармса.

