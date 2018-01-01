Wink
Детям
Сказка про лень
Актёры и съёмочная группа фильма «Сказка про лень»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сказка про лень»

Режиссёры

Юрий Прытков

Режиссёр

Актёры

Вячеслав Невинный

Актёррассказчик

Сценаристы

Людмила Зубкова

Сценарист

Продюсеры

Любовь Бутырина

Продюсер

Художники

Дмитрий Анпилов

Художник
Анна Атаманова

Художница

Монтажёры

Галина Смирнова

Монтажёр

Операторы

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Евгений Птичкин

Композитор