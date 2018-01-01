Wink
Сказка про чужие краски
Актёры и съёмочная группа фильма «Сказка про чужие краски»

Режиссёры

Лев Атаманов

Режиссёр

Актёры

Владимир Ратомский

Актёрчитает текст

Сценаристы

Анатолий Митяев

Сценарист
Лев Атаманов

Сценарист

Художники

Александр Винокуров

Художник
Леонид Шварцман

Художник

Монтажёры

Лидия Кякшт

Монтажёр

Операторы

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Ян Френкель

Композитор