Сказка о старом кедре
Актёры и съёмочная группа фильма «Сказка о старом кедре»

Режиссёры

Владимир Дегтярев

Режиссёр

Актёры

Александр Хвыля

Актёр
Сергей Цейц

Актёр
Алексей Грибов

Актёр
Юлия Юльская

Актриса
Георгий Вицин

Актёр
Тамара Дмитриева

Актриса
Елена Понсова

Актриса
Ирина Мазинг

Актриса
Н. Тарновская

Актриса

Сценаристы

Людмила Зубкова

Сценарист

Художники

Владимир Дегтярев

Художник
Р. Гурова

Художница

Монтажёры

Вера Гокке

Монтажёр

Операторы

Михаил Каменецкий

Оператор

Композиторы

Татьяна Назарова

Композитор