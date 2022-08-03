Сказка о снегурочке
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Сказка о снегурочке

Сказка о снегурочке (фильм, 1957) смотреть онлайн бесплатно

9.21957, Сказка о снегурочке
Мультфильм, Короткометражка9 мин12+

О фильме

Однажды старик со старухой вылепили себе из снега дочку Снегурочку, а Дед-Мороз оживил еe. Снегурочка была красивой, доброй, трудолюбивой, и все еe очень любили. Пришла весна. Снегурочка перестала играть и всe время пряталась от жаркого солнышка. Как-то деревенские ребятишки затеяли прыжки через пылающий костeр. Они уговорили Снегурочку принять участие в игре…

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Короткометражка
Качество
SD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb