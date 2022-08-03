Сказка о снегурочке (фильм, 1957) смотреть онлайн бесплатно

Однажды старик со старухой вылепили себе из снега дочку Снегурочку, а Дед-Мороз оживил еe. Снегурочка была красивой, доброй, трудолюбивой, и все еe очень любили. Пришла весна. Снегурочка перестала играть и всe время пряталась от жаркого солнышка. Как-то деревенские ребятишки затеяли прыжки через пылающий костeр. Они уговорили Снегурочку принять участие в игре…

