Сказка о снегурочке (фильм, 1957) смотреть онлайн бесплатно
9.21957, Сказка о снегурочке
Мультфильм, Короткометражка9 мин12+
О фильме
Однажды старик со старухой вылепили себе из снега дочку Снегурочку, а Дед-Мороз оживил еe. Снегурочка была красивой, доброй, трудолюбивой, и все еe очень любили. Пришла весна. Снегурочка перестала играть и всe время пряталась от жаркого солнышка. Как-то деревенские ребятишки затеяли прыжки через пылающий костeр. Они уговорили Снегурочку принять участие в игре…
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Короткометражка
КачествоSD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb