Скауты против зомби (фильм, 2015) смотреть онлайн

Встречайте самую нелепую команду героев — трое закадычных друзей-бойскаутов и безбашенная официантка. Именно им выпадает миссия остановить зомбиапокалипсис, который уже погрузил в хаос захолустный сонный городок и грозит охватить всю планету.

