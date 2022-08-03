Скауты против зомби (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.92015, Scouts Guide to the Zombie Apocalypse
Ужасы, Комедия88 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Встречайте самую нелепую команду героев — трое закадычных друзей-бойскаутов и безбашенная официантка. Именно им выпадает миссия остановить зомбиапокалипсис, который уже погрузил в хаос захолустный сонный городок и грозит охватить всю планету.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- КЛРежиссёр
Кристофер
Лэндон
- Актёр
Тай
Шеридан
- ЛМАктёр
Логан
Миллер
- Актёр
Джои
Морган
- СДАктриса
Сара
Дюмон
- Актёр
Дэвид
Кокнер
- ХСАктриса
Холстон
Сейдж
- Актриса
Клорис
Личмен
- НКАктриса
Ники
Косс
- ХААктёр
Хирам
А. Мюррэй
- ЛГАктёр
Лукас
Гейдж
- КЛСценарист
Кристофер
Лэндон
- ЛУСценарист
Лона
Уильямс
- ЭФПродюсер
Энди
Фикмен
- Продюсер
Тодд
Гарнер
- ББПродюсер
Брайан
Брукс
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- УБХудожник
Уильям
Бадж
- НРХудожник
Ник
Рэлбовски
- МЛХудожница
Мэрилу
Лим
- БТОператор
Брэндон
Трост
- ММКомпозитор
Мэттью
Марджесон