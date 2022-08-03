Скандинавский форсаж (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Азартный гонщик пускается в самый сложный заезд в своей жизни с необычной попутчицей — дочерью-подростком. Фильм «Скандинавский форсаж» — приключенческая комедия о высоких скоростях, опасных трюках и семье.
Официально Рой работает автомехаником, но его подлинная страсть — нелегальные гонки по Норвегии. Он обожает мощные американские машины и мечтает победить заклятого врага — стритрейсера по кличке ТТ, с которым у него давние счеты. Однако их очередное противостояние осложняет появление Нины, 14-летней дочери Роя, за которой его просит присмотреть мать. В итоге Рой проигрывает гонку с ТТ и теперь ему нужно победить в заезде через всю страну, чтобы отстоять собственную честь. Но бросить Нину одну он не может, так что теперь она будет повсюду сопровождать отца.
Удастся ли Рою прийти к финишу первым, вы узнаете, когда будете смотреть «Скандинавский форсаж» (2014) онлайн на Wink.
Рейтинг
- ХБРежиссёр
Халлвард
Брейн
- Актёр
Андерс
Баасмо Кристиансен
- ИХАктриса
Ида
Хусой
- СНАктёр
Свен
Нордин
- ОЕАктёр
Отто
Есперсен
- ДСАктриса
Дженни
Скавлан
- ХМАктёр
Хенрик
Местад
- ТХАктёр
Тронд
Хальбо
- ОШАктёр
Оскар
Шандвен Лундеволд
- КФАктриса
Камилла
Фрэй
- МБАктриса
Мари
Блокхус
- ЛКСценарист
Линн-Йеанете
Кайд
- КГСценарист
Кристофер
Грендал
- ХБСценарист
Халлвард
Брейн
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ПЭМонтажёр
Пер-Эрик
Эриксен
- АЭОператор
Ашильд
Эдвардсен