Скандинавский форсаж (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Азартный гонщик пускается в самый сложный заезд в своей жизни с необычной попутчицей — дочерью-подростком. Фильм «Скандинавский форсаж» — приключенческая комедия о высоких скоростях, опасных трюках и семье.



Официально Рой работает автомехаником, но его подлинная страсть — нелегальные гонки по Норвегии. Он обожает мощные американские машины и мечтает победить заклятого врага — стритрейсера по кличке ТТ, с которым у него давние счеты. Однако их очередное противостояние осложняет появление Нины, 14-летней дочери Роя, за которой его просит присмотреть мать. В итоге Рой проигрывает гонку с ТТ и теперь ему нужно победить в заезде через всю страну, чтобы отстоять собственную честь. Но бросить Нину одну он не может, так что теперь она будет повсюду сопровождать отца.



Удастся ли Рою прийти к финишу первым, вы узнаете, когда будете смотреть «Скандинавский форсаж» (2014) онлайн на Wink.

