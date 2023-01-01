Синьор Робинзон (фильм, 1976) смотреть онлайн
1976, Il signor Robinson, mostruosa storia d'amore e d'avventure
Мелодрамы, Комедии103 мин18+
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Сюжет
Робинзон Крузо проходит через множество комичных ситуаций, пока ему не удается хоть как-то освоиться на острове. У него появляется даже Пятница — только на этот раз это темнокожая красавица, с которой Робинзон поначалу тщетно пытается найти общий язык.
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Информация
СтранаИталия
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Приключения, Мелодрамы
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- СКРежиссёр
Серджио
Корбуччи
- ПВАктёр
Паоло
Вилладжо
- ЗААктриса
Зеуди
Арая Кристальди
- ПХАктёр
Перси
Хоган
- АНАктриса
Анна
Ногара
- ФКСценарист
Франко
Кастеллано
- СКСценарист
Серджио
Корбуччи
- ДМСценарист
Джузеппе
Моччиа
- ПВСценарист
Паоло
Вилладжо
- ФКПродюсер
Франко
Кристальди
- БАПродюсер
Бруно
Альтиссими
- Актёр дубляжа
Роман
Ткачук
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Гурзо
- ЭПАктриса дубляжа
Элеонора
Прохницкая
- АСМонтажёр
Амедео
Сальфа
- МГОператор
Марчелло
Гатти
- ГДКомпозитор
Гуидо
Де Анджелис
- МДКомпозитор
Маурицио
Де Анджелис