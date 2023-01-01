Синьор Робинзон
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Синьор Робинзон

Синьор Робинзон (фильм, 1976) смотреть онлайн

1976, Il signor Robinson, mostruosa storia d'amore e d'avventure
Мелодрамы, Комедии103 мин18+

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Сюжет

Робинзон Крузо проходит через множество комичных ситуаций, пока ему не удается хоть как-то освоиться на острове. У него появляется даже Пятница — только на этот раз это темнокожая красавица, с которой Робинзон поначалу тщетно пытается найти общий язык.

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Информация

Страна
Италия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Приключения, Мелодрамы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Синьор Робинзон»

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