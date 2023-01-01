Синьор Робинзон (фильм, 1976) смотреть онлайн

Сюжет

Робинзон Крузо проходит через множество комичных ситуаций, пока ему не удается хоть как-то освоиться на острове. У него появляется даже Пятница — только на этот раз это темнокожая красавица, с которой Робинзон поначалу тщетно пытается найти общий язык.



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