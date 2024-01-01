Фильм Синистер. Семейное проклятие

«Синистер. Семейное проклятие» — мистический хоррор от режиссера британского «Шерлока» и «Острых козырьков» со звездой «Голодных игр» Сэмом Клафлином в главной роли.



Главный герой, Патрик, всю жизнь жил в страхе из‑за детской встречи с монстром, известным как «Сумочник». Сейчас он взрослый, с семьей и маленьким сыном, но ужас возвращается: Сумочник вновь появляется у их дома, нацелившись уже не на взрослого Патрика, а на мальчика. Пропадают ночные сны, свет гаснет, тени становятся чересчур длинными. Патрику предстоит принять, что истинный враг — тьма внутри, и чтобы спасти сына, придется бороться с таинственным монстром и при этом пытаться спасти семью — как в буквальном, так и в фигуральном смысле. Психологическая байка для взрослых с метафорой невидимой угрозы, которая постоянно мерещится рядом с детьми.



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