Синг-Синг (фильм, 1983) смотреть онлайн

Сюжет

Два комика недовольны своим новым фильмом и предлагают продюсеру, как его улучшить. Комедия из двух новелл с Адриано Челентано. Первая история — о механике Эдуардо, живущем в Риме, но мечтающем об Англии. Однажды он узнает, что был приемным ребенком, а его настоящие родители — ловелас из города Фраскати и «Королева Англии». Королевой называли итальянскую секс-работницу, но Эдуардо об этом не знает. Уверенный, что он — отпрыск настоящей правительницы Великобритании, он отправляется в Лондон, чтобы познакомиться с матерью. Вторая история — о грубом лейтенанте полиции Альфредо, который берется защищать молодую актрису из фильма ужасов после того, как той несколько раз звонит неизвестный маньяк. Постепенно между девушкой и Альфредо завязывается роман, а загадочный злодей оказывается вовсе не так опасен. Смотреть фильм «Синг-Синг» (1983) онлайн можно на Wink в хорошем качестве.



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