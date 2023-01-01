Синг-Синг (фильм, 1983) смотреть онлайн
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Сюжет
Два комика недовольны своим новым фильмом и предлагают продюсеру, как его улучшить. Комедия из двух новелл с Адриано Челентано. Первая история — о механике Эдуардо, живущем в Риме, но мечтающем об Англии. Однажды он узнает, что был приемным ребенком, а его настоящие родители — ловелас из города Фраскати и «Королева Англии». Королевой называли итальянскую секс-работницу, но Эдуардо об этом не знает. Уверенный, что он — отпрыск настоящей правительницы Великобритании, он отправляется в Лондон, чтобы познакомиться с матерью. Вторая история — о грубом лейтенанте полиции Альфредо, который берется защищать молодую актрису из фильма ужасов после того, как той несколько раз звонит неизвестный маньяк. Постепенно между девушкой и Альфредо завязывается роман, а загадочный злодей оказывается вовсе не так опасен. Смотреть фильм «Синг-Синг» (1983) онлайн можно на Wink в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- СКРежиссёр
Серджио
Корбуччи
- Актёр
Адриано
Челентано
- ЭМАктёр
Энрико
Монтезано
- МСАктриса
Марина
Сума
- ФДАктёр
Франко
Джакобини
- АГАктриса
Анджела
Гудвин
- ДНАктриса
Дезире
Носбуш
- ДМАктёр
Джанни
Мина
- УБАктёр
Уго
Болонья
- ПДАктёр
Пьетро
Де Силва
- ЛФАктёр
Ландо
Фьорини
- СКСценарист
Серджио
Корбуччи
- ФФСценарист
Франко
Феррини
- ЭОСценарист
Энрико
Олдоини
- МЧПродюсер
Марио
Чекки Гори
- Продюсер
Витторио
Чекки Гори
- РММонтажёр
Руджеро
Мастроянни
- АТКомпозитор
Армандо
Тровайоли