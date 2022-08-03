Силач Санта-Клаус (фильм, 1996) смотреть онлайн бесплатно
8.81996, Santa with Muscles
Комедия93 мин12+
О фильме
В канун Рождества эксцентричный миллионер Торн, мускулистый гигант, облачившись в хаки, бегает со своими друзьями по городу, пугая полицейских оружием, стреляющим краской. Полицейские, сытые по горло ребячеством миллионера-хулигана, загоняют Торна в супермаркет. Чтобы скрыться от погони, Торн облачается в костюм Санта Клауса. Миллионер так входит в роль, что вскоре ему начинает казаться, что он и есть настоящий Санта, а значит - должен творить рождественские чудеса!
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
2.7 IMDb
- ДМРежиссёр
Джон
Марловски
- ХХАктёр
Халк
Хоган
- ДСАктёр
Дон
Старк
- РКАктриса
Робин
Кертис
- ГМАктёр
Гаррет
Моррис
- АНАктриса
Ария
Ноэль Курзон
- АВАктёр
Адам
Вайли
- Актриса
Мила
Кунис
- ДПАктриса
Дженнифер
Пас
- КХАктёр
Клинт
Ховард
- УНАктёр
Уильям
Ньюман
- ДБСценарист
Джонатан
Бонд
- ФМСценарист
Фред
Мата
- ДБПродюсер
Джордан
Белфорт
- ПФПродюсер
Паула
Ф. Мейджор
- СГПродюсер
Скотти
Гельт
- КВХудожница
Катрин
Вагнер
- ДККомпозитор
Джеймс
Ковелл