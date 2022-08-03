Силач Санта-Клаус (фильм, 1996) смотреть онлайн бесплатно

В канун Рождества эксцентричный миллионер Торн, мускулистый гигант, облачившись в хаки, бегает со своими друзьями по городу, пугая полицейских оружием, стреляющим краской. Полицейские, сытые по горло ребячеством миллионера-хулигана, загоняют Торна в супермаркет. Чтобы скрыться от погони, Торн облачается в костюм Санта Клауса. Миллионер так входит в роль, что вскоре ему начинает казаться, что он и есть настоящий Санта, а значит - должен творить рождественские чудеса!

