Силач Санта-Клаус
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Силач Санта-Клаус

Силач Санта-Клаус (фильм, 1996) смотреть онлайн бесплатно

8.81996, Santa with Muscles
Комедия93 мин12+

О фильме

В канун Рождества эксцентричный миллионер Торн, мускулистый гигант, облачившись в хаки, бегает со своими друзьями по городу, пугая полицейских оружием, стреляющим краской. Полицейские, сытые по горло ребячеством миллионера-хулигана, загоняют Торна в супермаркет. Чтобы скрыться от погони, Торн облачается в костюм Санта Клауса. Миллионер так входит в роль, что вскоре ему начинает казаться, что он и есть настоящий Санта, а значит - должен творить рождественские чудеса!

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
2.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Силач Санта-Клаус»