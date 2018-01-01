Wink
Фильмы
Силач Санта-Клаус
Актёры и съёмочная группа фильма «Силач Санта-Клаус»

Актёры и съёмочная группа фильма «Силач Санта-Клаус»

Режиссёры

Джон Марловски

Джон Марловски

John Murlowski
Режиссёр

Актёры

Халк Хоган

Халк Хоган

Hulk Hogan
АктёрBlake
Дон Старк

Дон Старк

Don Stark
АктёрLenny
Робин Кертис

Робин Кертис

Robin Curtis
АктрисаLeslie
Гаррет Моррис

Гаррет Моррис

Garrett Morris
АктёрClayton
Ария Ноэль Курзон

Ария Ноэль Курзон

Aria Noelle Curzon
АктрисаElizabeth
Адам Вайли

Адам Вайли

Adam Wylie
АктёрTaylor
Мила Кунис

Мила Кунис

Mila Kunis
АктрисаSarah
Дженнифер Пас

Дженнифер Пас

Jennifer Paz
АктрисаHelen Chu
Клинт Ховард

Клинт Ховард

Clint Howard
АктёрHinkley
Уильям Ньюман

Уильям Ньюман

William Newman
АктёрChas

Сценаристы

Джонатан Бонд

Джонатан Бонд

Jonathan Bond
Сценарист
Фред Мата

Фред Мата

Fred Mata
Сценарист

Продюсеры

Джордан Белфорт

Джордан Белфорт

Jordan Belfort
Продюсер
Паула Ф. Мейджор

Паула Ф. Мейджор

Paula F. Major
Продюсер
Скотти Гельт

Скотти Гельт

Scotty Gelt
Продюсер

Художники

Катрин Вагнер

Катрин Вагнер

Cathryn Wagner
Художница

Композиторы

Джеймс Ковелл

Джеймс Ковелл

James Covell
Композитор