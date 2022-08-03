Шутки (фильм, 1963) смотреть онлайн бесплатно

Две короткие истории: о цыпленке, который думал, что он утенок и хотел плавать и о трех котятах — белом, сером и черном, которые все время меняли цвет, потому что постоянно попадали то в муку, то в грязь, и лишь искупавшись в чистой воде опять стали один — белым, второй — серым и третий — черным.

