Wink
Фильмы
Шумный день
Актёры и съёмочная группа фильма «Шумный день»

Актёры и съёмочная группа фильма «Шумный день»

Режиссёры

Анатолий Эфрос

Анатолий Эфрос

Режиссёр
Георгий Натансон

Георгий Натансон

Режиссёр

Актёры

Олег Табаков

Олег Табаков

Актёр
Лев Круглый

Лев Круглый

Актёр
Валентина Сперантова

Валентина Сперантова

Актриса
Евгений Перов

Евгений Перов

Актёр
Геннадий Печников

Геннадий Печников

Актёр
Лилия Толмачева

Лилия Толмачева

Актриса
Татьяна Надеждина

Татьяна Надеждина

Актриса
Владимир Земляникин

Владимир Земляникин

Актёр
Виктория Духина

Виктория Духина

Актриса
Роберт Чумак

Роберт Чумак

Актёр

Сценаристы

Виктор Розов

Виктор Розов

Сценарист

Продюсеры

Ш. Тер-Восканян

Ш. Тер-Восканян

Продюсер

Монтажёры

Л. Чалова

Л. Чалова

Монтажёр

Операторы

Виктор Домбровский

Виктор Домбровский

Оператор

Композиторы

Антонио Спадавеккиа

Антонио Спадавеккиа

Композитор